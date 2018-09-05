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Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Для устранения вновь выявленного повреждения на магистральном водоводе сегодня, 5 сентября 2018, до 24.00 снижены параметры подачи холодной воды абонентам улиц: Чернышевского (от ул. Новоузенская до Князевского Взвоза); Набережная Космонавтов (от ул. Некрасова до Князевского Взвоза); Бабушкин Взвоз, Некрасова, Комсомольская, Князевский Взвоз (все улицы – на участке от ул. Чернышевского до ул. Набережная Космонавтов).

Подвоз воды осуществляется по заявкам районных администраций.

Также изменены параметры подачи холодной воды следующим потребителям города:

- ориентировочно до 24.00 – улицы: Огородная (дома №№149, 151, 151а); Ростовская (дома №№38 и 40); поселок Станкостроительный;

- ориентировочно до 24.00 – улицы: Тархова (дома №№1-15, нечетные номера домов); Лебедева-Кумача (дома №№79 и 81).

Для работ ООО «Благоустройство» на внутренних сетях дома №13/17 по 2-му Детскому пр. сегодня ориентировочно до 24.00 приостановлено холодное водоснабжение абонентов улиц: 2-й Детский пр. (от ул. Клочкова до ул. 2-я Садовая); 3-й Детский пр.; Клочкова (дом №52/64); 3-й Комсомольский пр. (дом №25).