В минувшие сутки в регионе произошло девять пожаров

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Вчера в 11.40 на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме в поселке Подшибаловка Краснопартизанского района. Площадь пожара составила 64 кв.м. Причина пожара устанавливается.В 16.30 загорелся деревянный сарай в поселке Садовка Балтайского района. Площадь пожара составила 150 кв.м. Огнем был уничтожен сарай и 10 кур. На тушение выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава.Сегодня в пять утра на пульт «01» Саратова поступило сообщение о загорании деревянного сарая в СНТ «Буровик» (Ленинский район). Площадь пожара составила два "квадрата".В это же время в Балашове начался пожар в жилом 2-х этажном доме на ул. Советской. На площади 72 кв.м. горела кровля дома, а также коридор и кухня одной из квартир. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали 4 единицы техники, 12 человек личного состава.