В городских библиотеках прошли мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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Эта дата установлена в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» от 6 июля 2005 года и связана с событиями в Беслане (Северная Осетия) 1—3 сентября 2004 года.К этому дню в Центральной городской библиотеке открылась выставка «Терроризм угроза человечеству», рассказывающая об истории терроризма, происшедших в мире террористических актах и их последствиях, а также о том, как распознать и предотвратить террористическую угрозу, защитить себя и других.В Центральной городской библиотеке для детей и юношества организовали день информации «Помним тебя, Беслан» и рассказали читателям о трагедии в Беслане, о том, что во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, привлекается внимание к проблеме терроризма.Посетители библиотеки посмотрели фрагменты из фильма «Беслан. Прерванный урок», презентацию «Город ангелов», информационную книжную выставку «Мы помним. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом».Пользователям библиотеки напомнили о правилах поведения при угрозах теракта и вручили памятки «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Номера телефонов экстренных служб».На часе информации «Внимание, терроризм!» в библиотеке № 15 буклеты и памятки «Россия против террора», «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Номера телефонов экстренных служб» вручили воспитанникам ГБУ СО СРЦ «Возвращение». Ребят познакомили с хронологией террористических актов в России, правилами поведения при угрозах теракта, продемонстрировали фильм Светланы Копыловой «Город ангелов».В библиотеке № 43 на часе гражданской позиции «Помнить, чтобы жизнь продолжалась!» из цикла «Сделать выбор – мой долг» для учащихся МОУ «Гимназия № 34» провели экскурс в историю терроризма, внимание уделили рассказу о трагических событиях в Беслане. В заключение дети почтили память погибших при террористических актах минутой молчания.