Воронежский "Театр равных" покажет в Старом ТЮЗе спектакль "Денискины рассказы"

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«Театр равных» – уникальный культурный проект, актёрами которого наравне с обычными молодыми людьми являются юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья. Театр функционирует при поддержке Правительства Воронежской области.«Театр равных» появился в 2014 году. Это единственный инклюзивный театр в Черноземье, он не позиционирует себя как социальны проект, а активно развивает творческие способности своей необычной труппы и популяризирует инклюзивное искусство в других регионах. На счету театра десять профессиональных и любительских театральных фестивалей, а также двадцать один город, в которые коллектив выезжал с гастрольными показами.В 2018 году «Театр равных» реализует проект «Создание творческих площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья», в рамках которого посетит Тулу, Тверь, Нижний Новгород и Саратов. Целью проекта является популяризация инклюзивного творчества и помощь в создании аналогичных культурных проектов в четырёх регионах России. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также гранта Федерального агентства «Росмолодёжь».