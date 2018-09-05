Космонавты устранили повреждение на МКС: причем тут асбест?

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Обыватели задаются вопросом: из чего делается обшивка космической станции? Многие удивятся, узнав, что обшивка корабля выполнена из специального сплава алюминия толщиной всего около миллиметра и покрыта сверху теплоизоляцией из двух слоев: верхний слой состоит из асбестоцементного ламината, а нижний – из «легкого теплоизоляционного материала». Специалистам известно, что асбестовое волокно – один из самых долговечных, легких и прочных материалов в мире, оно не плавится, не проводит электричество и не горит, а также асбест плохо подвержен механическому воздействию. Помимо космической отрасли асбест широко применяют в строительстве, изготавливают теплоизоляционные материалы для котлов на кораблях, противопожарные костюмы, тормозные колодки и многое другое.В космосе асбест решает важные задачи: противопожарную, термоизолирующую и укрепляющую. Стоит заметить, что трещина на МКС расширилась до 1,5 мм лишь спустя несколько месяцев, что является отличным свидетельством высокого качества обшивки станции.