5 сентября 2018 00:11 СРЕДА
Новости
18:00 | 05 сентября
В Саратове пройдет велопарад "Открытый город"
16:57 | 05 сентября
Культурный центр имени П.А. Столыпина приглашает саратовцев на «Фестиваль уличных маршрутов»
16:07 | 05 сентября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" открыли сезон победой
15:19 | 05 сентября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
14:30 | 05 сентября
В минувшие сутки в регионе произошло девять пожаров
13:59 | 05 сентября
OFD.ru: мы провели ребрендинг
13:00 | 05 сентября
В городских библиотеках прошли мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
12:00 | 05 сентября
Воронежский "Театр равных" покажет в Старом ТЮЗе спектакль "Денискины рассказы"
11:11 | 05 сентября
Космонавты устранили повреждение на МКС: причем тут асбест?
09:49 | 05 сентября
Обучающий сервис Lim English: все больше людей возраста 50+ изучают иностранный язык
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Обучающий сервис Lim English: все больше людей возраста 50+ изучают иностранный язык

Новости
Обучающий сервис Lim English: все больше людей возраста 50+ изучают иностранный язык

Специалисты онлайн-сервиса по обучению английскому языку Lim-english определили несколько причин, по которым люди зрелого возраста все чаще проявляют интерес к изучению иностранного языка.

Кому-то язык даже в возрасте 50+ требуется для работы – сегодня знание языка необходимо во многих отраслях. Некоторые начинают изучать язык вместе с внуками, используя в обучающей программе свой аккаунт. Одна из причин – воплощение давней мечты овладеть английским языком, на что раньше не хватало времени и возможностей. Кто-то следует советам врачей, стремясь тренировать память в процессе изучения иностранного языка: медики давно говорят, что изучение языков – отличный способ профилактики деменции.

Регулярно занимаясь языком с помощью онлайн-сервиса Lim-english (https://lim-english.com/), люди пожилого возраста способны не хуже молодых овладеть английским. В состав одного урока включены пять упражнений: словарь, аудирование, диктант, перевод и устный перевод.Качество обучения повышает необходимость ввода текста с клавиатуры.