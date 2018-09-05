Обучающий сервис Lim English: все больше людей возраста 50+ изучают иностранный язык
Специалисты онлайн-сервиса по обучению английскому языку Lim-english определили несколько причин, по которым люди зрелого возраста все чаще проявляют интерес к изучению иностранного языка.
Кому-то язык даже в возрасте 50+ требуется для работы – сегодня знание языка необходимо во многих отраслях. Некоторые начинают изучать язык вместе с внуками, используя в обучающей программе свой аккаунт. Одна из причин – воплощение давней мечты овладеть английским языком, на что раньше не хватало времени и возможностей. Кто-то следует советам врачей, стремясь тренировать память в процессе изучения иностранного языка: медики давно говорят, что изучение языков – отличный способ профилактики деменции.
Регулярно занимаясь языком с помощью онлайн-сервиса Lim-english (https://lim-english.com/), люди пожилого возраста способны не хуже молодых овладеть английским. В состав одного урока включены пять упражнений: словарь, аудирование, диктант, перевод и устный перевод.Качество обучения повышает необходимость ввода текста с клавиатуры.