Юрий Лужков прокомментировал выход своей новой книги
Комментарии перед выходом своей новой книги «Сократ всегда Сократ» и другие произведения» дал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он рассказал, что решился на переиздание книги «Сократ всегда Сократ» из-за ее востребованности среди молодежи, заинтересованной знаниями о жизни и принципах великого философа и мыслителя, а остальные произведения станут своеобразным «переходом» к будущей документальной работе о правителях России.
Презентация нового сборника состоится в первый день 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 5 по 9 сентября на ВДНХ. В анонсе книги отмечается оригинальный талант автора, его писательское мастерство и насыщенность произведений тонкой сатирой, философской мудростью, искрящимся юмором и проникновенной поэзией. Сам Юрий Лужков уверен, что книга будет интересна людям самого разного возраста, поскольку это уроки реальной жизни.
Автор также подчеркнул, что Сократ не только символ глубокой мудрости, высоких принципов и невероятной стойкости, но и масштабная историческая личность, чьи мысли и принципы не устареют никогда. Юрий Лужков считает – очень важно передать молодому поколению проповедуемые Сократом добродетели и нравственные убеждения.