В Саратове пройдут "Богатырские игры" в честь Дня города
Соревнования, организованные Федерацией силового экстрима, пройдут 15 сентября на проспекте Кирова (рядом с Консерваторией).
По информации пресс-службы городской администрации, в 14.00 стартует этап чемпионата России по силовому экстриму в категории до 105 кг на кубок главы города. Соревнования проводятся в личном первенстве в 5 дисциплинах: плечевая эстафета, Ступени Геркулеса, эстафета с толканием перед собой автомобиля, «карусель» с отягощением 200 кг, подъем шаров весом от 120 до 160 кг.
В 17.00 на этой же площадке будет организовано зрелищное шоу «Битва первых», где свою силу продемонстрируют легендарные силачи. Они будут поднимать внедорожник, бревно весом 110 кг, метать на высоту 5,5 м гири 16 кг.
Приглашаем саратовцев и гостей города стать зрителями показательных выступлений.