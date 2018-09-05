Председатель правления ВК «Протон» Юрий Баранов: «Перед началом сезона клуб находится на грани финансового краха»

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Одной из главных тем мероприятия стало обсуждение дальнейших перспектив клуба, которому в этом году исполнится 30 лет. Председатель правления ВК «Протон» Юрий Баранов рассказал, что перед началом сезона команда оказалась в сложнейшей финансовой ситуации. Нет средств на выплату заработной платы, налоги, обязательные взносы, на подготовку к сезону. Даже форму и медикаменты пока не на что купить. В связи с этим, по его словам, существование клуба под вопросом.- В настоящее время «Протон» находится на грани финансового краха, - отметил Юрий Баранов. - При этом по окончании прошлого сезона нам было дано обещание, что бюджет клуба будет на уровне прошлого года. Губернатор дал наказ заниматься комплектованием команды. Она была сформирована. Но в новый сезон мы вошли с долгами за прошлый сезон. Обещанного финансирования из бюджета области не получаем.Председатель правления рассказал, что еще в январе этого года «Протон» выиграл грант правительства Саратовской области на 30 млн рублей. Однако из этой суммы получено лишь 18 млн. Кроме того, недополучено 5 млн спонсорских средств. Из-за этого сложилась задолженность за прошлый сезон 2017-2018 годов перед игроками и работниками клуба на общую сумму 17 млн рублей. Руководство много раз обращалось за разъяснениями и поддержкой в министерство молодежной политики и спорта области, к зампреду правительства Валентине Гречушкиной, однако деньги так и не поступили на счет клуба.Свое недовольство сложившимся положении выразили и игроки команды. В новом сезоне за «Протон» будут играть капитан Анна Макарова, Нелли Алишева, Римма Гончарова, Валерия Зайцева, Алина Подскальная, Ксения Бондарь, Анна-Мириам Гансонре, Наталья Думчева, Анастасия Ануфриенко, Эльмира Алиева, Кристина Лавнова. Также к играм основы будут привлекать игроков молодежной команды Ульяну Ермолаеву и саратовскую воспитанницу Анастасию Чернову. Кроме того, в команде будет по-прежнему играть Вера Костючик, выступающая сейчас на молодежном чемпионате Европы за Белоруссию. В этом составе девушки приступили к тренировкам 1 июля, с тех пор они ни разу не получали зарплату. Волейболистки, которые не первый сезон выступают за «Протон», отметили, что никогда ранее в саратовском клубе подобного не происходило. Так, центральная блокирующая Валерия Зайцева рассказала, что если она не заплатит за квартиру, то хозяева выселят ее через неделю.Присутствующий на брифинге и.о. первого замминиста молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин заверил собравшихся, что область и министерство спорта заинтересованы в клубе, хотят, чтобы он развивался. Чиновник сообщил, что 6,5 млн рублей из грантовских средств в лижайшее время поступят на счет клуба, остальная сумма будет перечислена до конца года. Однако представители «Протона» резюмировали, что ситуацию это не спасет: выделенные средства пойдут на оплату долгов за прошлый сезон, сегодняшним игрокам по-прежнему не на что будет жить и тренироваться.Несмотря на все трудности, команда продолжает подготовку к новому сезону. По словам спортивного директора Станислава Кукушкина, в чемпионате России есть задача выступить не хуже прошлого года, попасть в плей-офф и там побороться за высокие места.Более подробно о проводящейся работе, о настроении игроков рассказал главный тренер команды Игорь Карпов.- В спорте важен определенный этап подготовки, который не возможно никуда сдвинуть, - отметил он. - Все предыдущие этапы мы достойно выполнили, пусть нам и не хватало финансирования. Но сейчас важен предсоревновательный период, когда просто необходимо проводить товарищеские игры. Но этого мы сделать не можем. И если поступления денег в клуб не будет, то подготовка сорвется, и дальнейшее выступление будет проблематичным. Все игроки это понимают, однако, несмотря на задолженности, тренируются в полную силу.Итог встречи подвел Юрий Баранов.- Мы открыто говорим о своих проблемах, потому что хотим понять - нужен ли клуб «Протон» Саратовской области? - резюмировал он. - Мы общественная организация и юридически не имеем права заниматься коммерческой деятельностью. Поэтому без финансовой поддержки бюджета мы существовать не можем. Если не получим ее, нам ничего не останется, как распустить команду и закрыть клуб, лишив этим многотысячную армию болельщиков и любителей волейбола возможности поддерживать любимую команду. Мы знаем, что многие приезжают на наши игры из разных городов и деревень Саратовской области. Это говорит о том, что люди любят волейбол и болеют за нашу команду. Они с нами уже 30 лет, и мы надеемся, что и дальше будем вместе.