Жителя Колокольцовки подозревают в убийстве бывшей супруги

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По информации следственного управления области, 2 сентября подозреваемый пришел к потерпевшей домой. В ходебеседы женщина стала высказывать претензии бывшему супругу в том, что он злоупотребляет алкоголем. Разозлившись,мужчина толкнул ее в грудь, от чего она упала на пол. Затем злоумышленник взял провод от акустической системы и сдавил им шею потерпевшей. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, он скрылся с места происшествия.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти 47-летней женщины стала механическая асфиксия от сдавления органов шеи.Местонахождение лица, совершившего преступление, было установлено в кратчайшие сроки. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в видезаключения под стражу. Следственные действия, направленные всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.