Стартует новый сезон проекта "Семейные киночетверги"
В сентябре саратовцы увидят четыре фильма.
По информации областного методического киновидеоцентра, осенний сезон проекта «Семейные киночетверги» стартует 6 сентября с показа художественного фильма «Байкальские каникулы» (6+, Россия). Начало – в 15.00.
Через неделю, 13 сентября, в это же время состоится показ продолжения этого фильма - «Байкальские каникулы-2» (6+, Россия).
20 сентября маленьких кинозрителей приглашают на просмотр мультфильма «Пчелка Майя и кубок Меда» (0+, Германия, Австралия). На 27 сентября запланирован показ х/ф «Белль и Себастьян» (6+, Франция).