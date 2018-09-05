Стартовал сбор заявок на участие в проекте Real Innovations акселератора RFA
Новый медийный проект «Real Innovations» запускает для стартап-команд акселератор Rapid Forward Agency. Уже стартовал сбор заявок на участие медиашоу-акселерации реальных инноваций для корпораций и города. Проект объединит технологических предпринимателей и проектные команды с представителями среднего и крупного бизнеса, городских администраций. Цель проекта – формирование и стимулирование в самых разных сферах и индустриях российского креативного предпринимательства. Приоритетными направлениями 2018 года стали городское пространство UrbanTech, Media и Fashion.
Мария Тихонова, основатель агентства RFA, отметила, что в течение года акселератор в режиме индивидуальной акселерации по сборке проектов, интенсивов партнеров, воркшопов, краш-тестов с действующими предпринимателями, приглашенными спикерами и представителями успешных стартапов будет формировать направленное на полноценное решение задач для различных индустрий и направлений бизнеса, сообщество креативных предпринимателей. К концу проекта лучшие команды будут выведены на инвесторов международного уровня и целевых заказчиков.