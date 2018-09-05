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Саратовские предприниматели совершат деловую поездку в Мордовию

Новости / Бизнес
Саратовские предприниматели совершат деловую поездку в Мордовию


Участие в бизнес-миссии примут десять саратовских малых предприятий.

Визит, который запланирован на 6-7 сентября, организован Центром поддержки предпринимательства региона, работающим в областном бизнес-инкубаторе. Его цель - укрепление и расширение торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между саратовскими и мордовскими предприятиями.

По информации министерства экономического развития области, в делегацию войдут руководители и собственники предприятий, ведущих деятельность в сфере химического производства, создания высокотехнологичного оборудования, программирования и IT-разработок, поставки автомобилей, лизинга, консалтинга в сфере управления и маркетинга, проектирования, дизайна, строительства и других.

Программой визита предусмотрено посещение республиканского технопарка, знакомство с его площадками и встречи с резидентами, посещение регионального центра инжиниринга, В2В-переговоры, общение с представителями Агентства инновационного развития Республики Мордовия с посещением бизнес-инкубатора и биржей деловых контактов.

По итогам визита ожидается достижение соглашений о сотрудничестве и кооперации между саратовскими и мордовскими предприятиями.

Фото http://bejanakehidupan.com