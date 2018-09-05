На территории памятника археологии «Золотоордынский город Укек» пройдет субботник
Мероприятие пройдет в рамках акции «Чистый Саратов».
Сегодня «Городской молодежный центр» организует субботник на территории памятника археологии федерального значения «Золотоордынский город Укек». Начало - в 16.00, место сбора участников: 2-ой Увекский проезд, 15.
Акция будет проведена в преддверии празднования Дня города: 8 сентября на территории Увекского городища состоится фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города».
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