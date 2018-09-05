«Теремок» откроет сезон премьерой сказки «Стойкий оловянный солдатик»

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В 2018 году одной из самых проникновенных и загадочных сказок Ганса Христиана Андерсена исполняется 180 лет. К этому произведению Саратовский театр кукол обращается впервые. Над постановкой работает главный режиссер, заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров совместно с заслуженным художником Удмуртской республики Татьяной Стариковой (г.Санкт-Петербург).Как рассказали в театре, художник Татьяна Старикова создает на сцене пространство старинной комнаты, заставленной диковинными сундуками, клетками с заводными птицами, шкатулками и коробками для игрушек, которые готовы в любой момент раскрыться и перенести нас в сказку. Именно игрушки становятся героями этой истории – свиньи-копилки, механический соловей, пьеро и даже злой тролль, скрывающийся в табакерке.- В финале, который всем нам известен, Солдатик попадает в камин, Балерина прыгает к нему, и они сгорают в огне. Нет, нет... На самом деле сгорает все вокруг, весь этот материальный мир, всё это старье, — а они остаются. Потому что любовь и предназначение вечны. И это сильнее всего на свете, - объясняет свое видение известной сказки Геннадий Шугуров.Новая постановка Саратовского театра кукол рекомендована для зрителей старше 6 лет и подойдет для семейного просмотра. Показы пройдут 22 сентября в 11:00 и в 16:00, 18 октября в 11:00, 20 октября в 16:00.Фото http://images-on-off.com