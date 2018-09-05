Найдено тело мужчины, о пропаже которого ранее заявили родственники
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Тело погибшего - 33-летнего жителя Саратовского района - было обнаружено 1 сентября на участке местности вблизи одного из частных домов в селе Михайловка. На нем имелись множественные ножевые ранения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стали множественные проникающие колото-резаные ранения груди, шеи и живота.
Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, с конца августа местонахождение потерпевшего было неизвестно, о чем его родственники подали заявление в правоохранительные органы. Тело погибшего обнаружил сотрудник территориального отделения полиции, осуществлявший розыск мужчины.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление, и всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления.
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