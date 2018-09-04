4 сентября 2018 01:25 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 03 сентября
Накануне Дня города выберут «Мисс Саратова»
17:11 | 03 сентября
Двое сотрудников газовой компании осуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
16:27 | 03 сентября
В Степном установили бюст бывшему главе администрации района Александру Кочеткову
15:40 | 03 сентября
В саратовских школах почтили память жертв бесланской трагедии
14:29 | 03 сентября
Новый сезон в Саратовском театре оперы и балета откроется 2 октября
13:18 | 03 сентября
В Саратове продолжается подготовка ко Дню города
12:10 | 03 сентября
В Балашове на берегу пруда Почтовый совершено двойное убийство
11:04 | 03 сентября
Около 200 фильмов вошло в шорт-лист фестиваля "Киновертикаль-2018"
09:53 | 03 сентября
Более 10 тысяч студентов приняли участие в фестивале «Поехали!»
09:00 | 03 сентября
Спонсором проекта Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира стал ООО «ПРОМИНСТРАХ»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Накануне Дня города выберут «Мисс Саратова»

Новости
Накануне Дня города выберут «Мисс Саратова»


Отбор участниц конкурса уже начался.

По информации пресс-службы городской администрации, 14 сентября в 19.00 часов в рамках празднования Дня города состоится финал конкурса «Мисс Саратова». Мероприятие пройдет на проспекте Кирова, возле консерватории им Л.В. Собинова.

Принять участие в конкурсе могут абсолютно любые девушки в возрасте от 15 до 25 лет. Отбор и собеседование с потенциальными участницами проходят ежедневно, начиная с 3 сентября, c 17.00 до 19.00 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 116.

Кроме того, для юных жительниц города в возрасте от 4 до 14 лет предусмотрена номинация «Принцесса Саратова».