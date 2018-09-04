Накануне Дня города выберут «Мисс Саратова»
Отбор участниц конкурса уже начался.
По информации пресс-службы городской администрации, 14 сентября в 19.00 часов в рамках празднования Дня города состоится финал конкурса «Мисс Саратова». Мероприятие пройдет на проспекте Кирова, возле консерватории им Л.В. Собинова.
Принять участие в конкурсе могут абсолютно любые девушки в возрасте от 15 до 25 лет. Отбор и собеседование с потенциальными участницами проходят ежедневно, начиная с 3 сентября, c 17.00 до 19.00 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 116.
Кроме того, для юных жительниц города в возрасте от 4 до 14 лет предусмотрена номинация «Принцесса Саратова».