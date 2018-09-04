Двое сотрудников газовой компании осуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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Перед судом предстали сотрудники одной из газовых компаний Саратова 34-летний Александр Запорожцев и 44-летний Александр Николаев. Их обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности.Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в мае 2017 года Запорожцев и Николаев в составе бригады газовой службы проводили работы по врезке в газопровод и первичному пуску газа в одном из домов садоводческого товарищества, расположенного неподалеку от поселка Красный Текстильщик. По окончании работ они проинструктировали владельцев дачного домика о необходимости самостоятельно продолжить спуск газа с целью ускорения завершения работ, после чего убыли с территории домовладения. В результате чрезмерного накопления газа в помещении дачи произошел хлопок, повлекший полное разрушение жилого помещения. Находившиеся в это время внутри трое членов семьи получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз здоровью пострадавших причинен вред средней тяжести.Приговором суда Запорожцеву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года, Николаеву - на 1 год 4 месяца.