4 сентября 2018 01:25 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 03 сентября
Накануне Дня города выберут «Мисс Саратова»
17:11 | 03 сентября
Двое сотрудников газовой компании осуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
16:27 | 03 сентября
В Степном установили бюст бывшему главе администрации района Александру Кочеткову
15:40 | 03 сентября
В саратовских школах почтили память жертв бесланской трагедии
14:29 | 03 сентября
Новый сезон в Саратовском театре оперы и балета откроется 2 октября
13:18 | 03 сентября
В Саратове продолжается подготовка ко Дню города
12:10 | 03 сентября
В Балашове на берегу пруда Почтовый совершено двойное убийство
11:04 | 03 сентября
Около 200 фильмов вошло в шорт-лист фестиваля "Киновертикаль-2018"
09:53 | 03 сентября
Более 10 тысяч студентов приняли участие в фестивале «Поехали!»
09:00 | 03 сентября
Спонсором проекта Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира стал ООО «ПРОМИНСТРАХ»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Двое сотрудников газовой компании осуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Новости / ЧП
Двое сотрудников газовой компании осуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Установлено, что из-за их действий трое человек получили телесные повреждения.

Перед судом предстали сотрудники одной из газовых компаний Саратова 34-летний Александр Запорожцев и 44-летний Александр Николаев. Их обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в мае 2017 года Запорожцев и Николаев в составе бригады газовой службы проводили работы по врезке в газопровод и первичному пуску газа в одном из домов садоводческого товарищества, расположенного неподалеку от поселка Красный Текстильщик. По окончании работ они проинструктировали владельцев дачного домика о необходимости самостоятельно продолжить спуск газа с целью ускорения завершения работ, после чего убыли с территории домовладения. В результате чрезмерного накопления газа в помещении дачи произошел хлопок, повлекший полное разрушение жилого помещения. Находившиеся в это время внутри трое членов семьи получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз здоровью пострадавших причинен вред средней тяжести.

Приговором суда Запорожцеву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года, Николаеву - на 1 год 4 месяца.