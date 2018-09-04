В саратовских школах почтили память жертв бесланской трагедии
Сегодня учебный день в саратовских школах начался с Единого Урока мужества, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
По информации министерства образования области, учащиеся и педагоги вспомнили трагические события в Беслане, почтили память детей, учителей, погибших в результате действий террористов.
"В школах состоялись памятные линейки, просмотры тематических документальных фильмов, презентаций, выставки рисунков и плакатов, акции. Во многих мероприятиях приняли участие сотрудники правоохранительных органов, ветераны, участники контртеррористических операций.
Сотрудники правоохранительных органов напомнили учащимся об ответственности несовершеннолетних за противоправное поведение, в том числе за участие в несанкционированных митингах, шествиях и распространение литературы экстремистского толка, групповых нарушениях общественного порядка. Также провели занятия по правилам поведения и действиям в случае террористических атак", - сообщает пресс-служба министерства.