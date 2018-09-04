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В Степном установили бюст бывшему главе администрации района Александру Кочеткову

Новости
В Степном установили бюст бывшему главе администрации района Александру Кочеткову

Открытие монумента состоялось 1 сентября на Аллее Славы в парке им. Г.С. Лузянина во время празднования 60-летия образования поселка и Дня нефтяной и газовой промышленности.

По информации Ассоциации "Совет муниципальных образований Саратовской области", Александр Георгиевич Коетков посвятил Советскому району пятьдесят с лишним лет: с 1967 года работал на различных должностях в сельском хозяйстве от зоотехника до председателя районного агропромышленного объединения, занимался активно общественной работой, много сделал для жителей района и как депутат Саратовской областной Думы. В 1995 году была построена дорога, соединяющая Советский и Марксовский районы - таким был один из наказов избирателей депутату Кочеткову.

С 1996 по 2005 годы Александр Георгиевич служил в должности главы администрации Советского района. За это время были достроены 2 пятиэтажных жилых дома, построены новые очистные сооружения, решён вопрос с водоснабжением р.п. Пушкино. В п. Советское построены школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. Район был занесён на областную Доску Почета.

В 2017 году Александр Георгиевич ушел из жизни. Его память земляки решили увековечить, установив его бюст на Аллее Славы.