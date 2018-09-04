В Степном установили бюст бывшему главе администрации района Александру Кочеткову

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По информации Ассоциации "Совет муниципальных образований Саратовской области", Александр Георгиевич Коетков посвятил Советскому району пятьдесят с лишним лет: с 1967 года работал на различных должностях в сельском хозяйстве от зоотехника до председателя районного агропромышленного объединения, занимался активно общественной работой, много сделал для жителей района и как депутат Саратовской областной Думы. В 1995 году была построена дорога, соединяющая Советский и Марксовский районы - таким был один из наказов избирателей депутату Кочеткову.С 1996 по 2005 годы Александр Георгиевич служил в должности главы администрации Советского района. За это время были достроены 2 пятиэтажных жилых дома, построены новые очистные сооружения, решён вопрос с водоснабжением р.п. Пушкино. В п. Советское построены школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. Район был занесён на областную Доску Почета.В 2017 году Александр Георгиевич ушел из жизни. Его память земляки решили увековечить, установив его бюст на Аллее Славы.