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Новый сезон в Саратовском театре оперы и балета откроется 2 октября

Новости / Культура
Новый сезон в Саратовском театре оперы и балета откроется 2 октября


Зрителей ждут несколько премьер.

По информации министерства культуры области, в день открытия 216-го театрального сезона состоится гала-концерт, посвященный Году балета в России и 90-летию саратовской балетной труппы. В программе будут представлены шедевры балетной классики и номера современной хореографии.

3 октября оперная труппа театра представит шедевр русской национальной оперы«Жизнь за царя» («Сусанин»)М.И.Глинки.

Первой премьерой сезона 6 октября станет детский спектакль – балет «Чиполлино» К.Хачатуряна.

13 октября на сцене театра - мировая премьера предыдущего сезона – балет «Вешние воды», посвященный 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. Музыку к спектаклю специально по заказу Саратовского академического театра оперы и балета написал современный российский композитор заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Кобекин.

К концу 2018 года запланировано проведение международного проекта «Звезды мирового балета в Саратове», на который будут приглашены лучшие представители балетного искусства. В театре отметили, что этот проект уже перешагнул свой пятилетний рубеж и ежегодно привлекает внимание зрителей.

Так же в ближайших планах театра - премьера театрализованного концерта под названием «Во власти Muzicl_а», в который войдут выдающиеся образцы этого жанра. Репетиции уже начались.