В Саратове продолжается подготовка ко Дню города

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По информации пресс-службы мэрии, основные мероприятия в рамках празднования Дня города пройдут 14-16 сентября. Гостей ждут на Набережной Космонавтов, Театральной площади, площади у консерватории и цирка, в Детском парке, «Липках», на бульварах Героев Отечества и Рахова, в сквере Дружбы народов и так далее.Кроме того, желающие смогут посетить площадку фестиваля исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города» 8 сентября на территории пос. Увек, принять участие в мастер-классах, посетить выставки и концерты.Помочь в организации праздника приглашаются все желающие. Начиная с 27 августа в Саратове функционирует Волонтерский штаб, который принимает заявки и предложения от активных гаражан. Уже обработано несколько десятков звонков, поступивших от саратовцев. "Только в пятницу, 31 августа, четверо пожелали записаться в ряды добровольцев, а член клуба Саратовской гармоники Ирина Коннова предложила выступить в дни праздника на площадках города со стихами и частушками собственного сочинения", - сообщили в штабе.Ко Дню города начали украшать улицы и учреждения на территории всех районов. К примеру, на пешеходной зоне ул. Волжская установлены арт-объекты в районе пересечения с ул. Соборная.Фото http://stroysar.ru