В Балашове на берегу пруда Почтовый совершено двойное убийство

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 1 сентября днем обвиняемый с приятелем распивал спиртное на берегу пруда Почтовый. К ним подошли ранее незнакомые парень с девушкой, которые присоединились к застолью.В ходе распития спиртного между 58-летним мужчиной и 31-летним местным жителем произошла ссора, в ходе которой последний оскорбил оппонента грубой нецензурной бранью. После этого старший из ругавшихся пошел домой, взял там нож, после чего вернулся на берег пруда и нанес обидчику и его девушке множественные удары ножом в область груди.От полученных ранений потерпевшие скончались на месте, а злоумышленник скрылся с места совершения преступления, бросив орудие преступления в водоем.Сообщается, что личность лица, совершившего преступление, и его местонахождение были установлены в кратчайшие сроки. В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото https://vistanews.ru