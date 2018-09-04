Около 200 фильмов вошло в шорт-лист фестиваля "Киновертикаль-2018"
Всего на V открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» поступило 518 фильмов от 2155 авторов из 42 регионов России и 4 стран ближнего зарубежья, в том числе 165 работ от 524 авторов из 36 районов Саратовской области.
По информации пресс-центра проекта «Малое кино – большое будущее», отборочная комиссия сформировала шорт-лист из 196 фильмов, которые вошли в конкурсную программу и будут оцениваться членами детского и юношеского жюри в октябре.
Самой многочисленной стала номинация «Свободный полет»: в конкурс прошли 64 анимационные работы. На втором месте номинация «Моя малая родина» (54 киноработы), на третьей и четвертой позициях оказались номинации «Кинофантазии на свободную тему» (45 киноработ) и «Спешите делать добро» (33 работы).
1 сентября все эти фильмы выложены в официальную группу фестиваля и проекта «Малое кино – большое будущее» в сети «Вконтакте»: https://vk.com/kinovertikalsar . С этого дня дан старт интернет-голосованию на приз зрительских симпатий, который будет вручен автору уже на церемонии открытия фестиваля 2 октября.