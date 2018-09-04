Более 10 тысяч студентов приняли участие в фестивале «Поехали!»
Праздник первокурсников по традиции прошел 1 сентября на Театральной площади.
По информации пресс-службы городской администрации, с Днем знаний участников мероприятия поздравили глава региона Валерий Радаев, министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов и глава Саратова Михаил Исаев.
В ходе праздника творческие номера представили учащиеся саратовских вузов, артисты и творческие коллективаы города и области. Первокурсники произнесли клятву студентов. Затем на сцене выступили известные исполнители Эмма М, Роман Архипов и группа «Градусы».
Завершился фестиваль красочным фейерверком.
Фото http://saratovmer.ru