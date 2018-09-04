Спонсором проекта Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира стал ООО «ПРОМИНСТРАХ»
Страховая компания ООО «ПРОМИНСТРАХ» приняла участие в проекте Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира в качестве спонсора. По храмам российских городов с 24 августа по 15 октября будет провезен ковчег с мощами святого Спиридона Тримифунтского – средства на организацию перемещения ковчега перечислил «ООО «ПРОМИНСТРАХ».
Компания не первый раз участвует в благотворительных проектах. Гендиректор ООО «ПРОМИНСТРАХ» Илья Озолин заявил, что в странах по всему миру православные с огромным почтением относятся к великому святому – святителю Спиридону, поэтому компания признательна Фонду князя Владимира за возможность оказать помощь в серьезном деле.
Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира, созданный в 2015 году, активно участвует в различных культурных и социальных инициативах, способствуя духовному возрождению современного общества.