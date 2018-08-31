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Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Новости / АПК
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки


Завтра, 1 сентября, торговля развернется на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, а также на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

По информации регионального минсельхоза, горожанам будет предложена плодоовощная продукция, мясо в ассортименте, домашняя птица, молоко и молочные продукты, рыба, яйца, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

К участию в ярмарочной торговле на площадке торгового комплекса «На Топольчанской» приглашены сельхозтоваропроизводители муниципальных районов области с плодоовощной продукцией в ассортименте.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.

Фото https://s.3654.ru