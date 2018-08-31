В Саратове откроется выставка, посвященная Чехову

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Открытие выставки «ВРУТ ВСЕ: А.П.Чехов в воспоминаниях современников» состоится 7 сентября в 16. 00 в музее К.А. Федина. Импульсом к ее созданию поступила чеховская фраза «В нашей семье только Папаша и Маша говорят правду, а остальные все врут». Ее припоминала М.П.Чехова, рассказывая о прошлом племяннику С.М.Чехову.Как анонсирует пресс-служба музея, выставка дает возможность поговорить о свойствах памяти, о реальном и мифологическом образе знаменитого человека, о фактах и вымыслах в источниках второго ряда – мемуарах. И даже о нас сегодняшних."О писателе размышляют разные люди, знавшие его в разные годы, видевшие в разных состояниях и настроениях, ценившие его при жизни или признавшие талант только после его смерти, одновременно влюбленные и завидовавшие…, - отмечают организаторы. - Для того, чтобы представить многоголосие мемуаристов и их не всегда одинаковые суждения о Чехове, кураторы выставки представили в виде монтажа фрагменты воспоминаний разных лиц относительно чеховской внешности, его манеры одеваться, манеры говорить, манеры поведения и творческого процесса.Немало представлено рукописных воспоминаний знакомых и близких писателя: «короля московских репортеров» В.А. Гиляровского, поэта и переводчицы Т.Л.Щепкиной-Куперник и многих других.Художница А.А.Хотяинцева в 1897–1898 годах создала широко известную серию карикатур на Чехова, по сути сформировав альтернативную биографию писателя. При этом реальные события: чтение газеты «L’Aurore» с открытым письмом Эмиля Золя к президенту французской республики по поводу дела Дрейфуса и поездка с историком М.М.Ковалевским в экипаже – также нашли отражение в этой серии рисунков".