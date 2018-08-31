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В Саратовской области сядут за парты почти 26 тысяч первоклассников

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В Саратовской области сядут за парты почти 26 тысяч первоклассников


Учебный год начнется в 920 общеобразовательных организациях региона.

По информации министерства образования области, в этом году за школьные парты сядут более 236 тысяч учащихся, из них почти 26 тысяч первоклассников.

В ходе проверок готовность образовательных организаций к новому учебному году подтвердили администрации районов и межведомственные комиссии.

Впервые в этом году свои двери распахнут сразу три новые школы области, в которые смогут пойти более 2 двух детей. Так, в сентябре в Энгельсе в общеобразовательной школе микрорайона Шурова Гора начнут учиться 1100 ребят. Общеобразовательная школа №7 справит новоселье в стенах здания, ранее принадлежавшего социально-экономическому институту. Здесь будут обучаться 300 учеников. В Саратове начнет работу второй корпус гимназии №7 Волжского района, в котором смогут учиться 825 ребят.

Фото http://wap.mplaza.ru