Туроператор «Лузитана Сол»: Тур «Новогодние жемчужины Португалии!»
Туристическая компания «Лузитана Сол» начала продавать новый тур в Португалию на Новогодние праздники. Заезды с 29.12.2018 по 02.01.2019. Стоимость от 630 евро. Авиабилеты надо покупать отдельно.
«Новогодние жемчужины Португалии!» для желающих отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями
Туроператор разработал новую программу, где туристам предоставляется много свободного времени для неспешных прогулок и шопинга, а также подобраны экскурсии для знакомства с исторической и современной Португалией. По плану участники увидят все самые значимые памятники культуры и побывают в самом большом европейском Океанариуме.
Что входит в экскурсионную программу:
* поездка в Синтру с посещением усадьбы Регалейра, мыса Рок, утеса Пасть Дьявола, курортов Кашкайш и Эшторил;
* вечерняя прогулка на комфортабельном автобусе по красивому Лиссабону с продолжением вечера в ресторане, где покажут представление местных артистов в жанре фаду и подадут праздничный ужин с блюдами португальской кухни;
* посещение крупнейшего в Европе Океанариума, где даже величественная рыба-луна обитает;
* визит в Коимбру — колыбель государства с богатой историей;
* обзорная экскурсия по Порту, после чего будет дегустация портвейнов в винных погребах дома Graham’s и круиз по реке Дору до Атлантического океана;
* поездка в Брагу и Бон Жезуш;
* знакомство с Авейрой — португальской Венецией, городком Обидуш (будет дегустация местной вишневой наливки Жинжа) и монастырь Баталия;
* прогулка по Лиссабону с дегустацией прославленных Беленских пирожных, которые выпекают на основе рецепта из монастыря Жеронимуш;
* подъем на величественную Статую Христа, которую возвели на народные деньги.
Участникам предлагаются на выбор отели категории 3* и 4*. Также можно выбрать по своему желанию вариант питания.
Описание тура «Жемчужины Португалии!» читайте на сайте туроператора.
О компании
«Лузитана Сол» — ведущий португальский туроператор, который не только разрабатывает, но также оформляет путевки и проводит экскурсионные туры для русскоговорящих туристов без посредников. Благодаря этому можно подобрать недорогой вариант отдыха и выбрать все необходимые опции.
Компания предлагает туры по континенту и островам — Мадейре и Азорам.
В дополнение к основным услугам фирма помогает в оформлении виз, медицинских страховок и продает авиабилеты на рейсы а/к ТАП Португал по льготным тарифам.
Для трансферов и экскурсий используется собственный транспортный парк.
Профессиональные гиды и водители говорят на безупречном русском, владеют португальским и английским языками.
Офисы компании в Лиссабоне и российской столице:
Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.
Официальный сайт: lusitanasol.ru.
Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.
e-mail: admin@LusitanaSol.com
ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).