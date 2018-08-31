Будет изменена схема движения на Привокзальной площади
В настоящее время вносятся изменения в схему движения общественного транспорта на Привокзальной площади. Проект организации дорожного движения, предложенный ООО «ДорТехПроект+», рассмотрен комиссией по обеспечению дорожной деятельности и организации дорожного движения администрации муниципального образования «Город Саратов».
Работы уже начались. Так, будет устранен средний посадочный фронт. Остановки троллейбусных маршрутов № 15, 10, 1 (посадка) переносятся ко входу на стадион «Локомотив» (ближе к зданию железнодорожного вокзала), № 2, 2А, 16 – дальше от железнодорожного вокзала также у входной группы стадиона «Локомотив».
Здесь же будут расположены места посадки/высадки автобусов малой вместимости маршрутов №45, 60, 65, 3, 10, 48, 64, 76, 54, 82.
Межмуниципальные автобусные маршруты №284К, 284А, 284Б, 284, а также 246, 247, 253, 274Б, 282А будут останавливаться на ул. Аткарская. Кроме того, на ул. Аткарская перед поворотом на ул. Московская пассажиры смогут воспользоваться услугами перевозчиков на маршрутах №65, 60, 45, 55А, 3.
Сообщает комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации МО «Город Саратов».