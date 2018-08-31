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Татьяна Гаранина предложила меры по решению проблемы нехватки кадров в сфере культуры на селе

Новости
Татьяна Гаранина предложила меры по решению проблемы нехватки кадров в сфере культуры на селе

На региональном форуме педагогических работников сферы культуры обсудили злободневную проблему нехватки кадров на селе и в отдаленных муниципальных районах.

По мнению министра культуры Татьяны Гараниной, проблема отсутствия кадров – чаще всего результат недоработки руководителей учреждений и районной администрации.

Руководитель считает, что работу в этом направлении необходимо начинать еще до выпуска учащихся из школы.

«Они должны быть, во-первых, вовремя профессионально ориентированы, нацелены педагогом и руководством школы на продолжение образования, на участие в проектах регионального центра поддержки одаренных детей, всероссийских проектах, профориентационных мероприятиях колледжа и художественного училища.

Во-вторых, траектория их профессионального развития также должна отслеживаться и сопровождаться учреждением. Это – и организация концертов, и, возможно, прохождение практики на базе родной школы, и другие формы работы.

В-третьих, администрацией школы и района должны быть созданы условия, чтобы бывший выпускник был заинтересован вернуться.

Кроме того, должны быть созданы все условия в наших профессиональных образовательных учреждениях – Саратовском областном колледже искусств и художественном училище. Это – проведение различных профориентационных мероприятий: конкурсов, фестивалей; организация кураторства одаренных детей, проведения для них индивидуальных мастер-классов и консультаций. Сегодня и здесь у нас есть позитивные изменения.

И сразу приведу цифры. В этом учебном году школами области был выпущен 3761 выпускник. Доля поступивших в образовательные учреждения культуры и искусства составила по итогам прошлого года почти 9%.

Количество учащихся в учреждениях среднего профессионального образования за прошедший год увеличилось на 3,8%. Увеличился и конкурс при приеме, в том числе – впервые – в платных группах, что способствовало росту доходов учреждений. Количество поступлений финансовых средств от обучения с полным возмещением затрат выросло в сравнении с предыдущим учебным годом на 32%. Образовательные услуги, которые мы предлагаем, должны быть надлежащего качества и соответствовать запросам детей и родителей. Работа в этом направлении будет продолжена», - цитирует Гаранину пресс-служба министерства.