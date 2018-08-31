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В Саратове прошел праздник «По дороге в школу»

Новости
В Саратове прошел праздник «По дороге в школу»

Вчера в центре помощи семье и детям «Семья» г.Саратова прошел праздник «По дороге в школу». В нем приняли участие 40 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети из которых в сентябре этого года отправятся в первый класс.

Сотрудники центра провели для детей театрализованное представление, посвященное Дню знаний. Ребята отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и викторинах, исполняли песни и стихи.

В конце мероприятия детям вручили ранцы и наборы школьных принадлежностей.

Мама ребенка-первоклассника Ольга Абросимова благодарна специалистам центра «Семья» за поддержку. «Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут здесь рассчитывать на всестороннюю помощь, не только материальную, но и моральную, - подчеркнула Ольга. – С детьми занимаются педагоги-психологи, логопеды, работают творческие кружки. Родители могут получить консультацию грамотного специалиста по социально-правовым вопросам или в решении различных проблем внутрисемейных отношений».

По информации заместителя директора учреждения Марины Коровиной, ежегодно различные виды социальной помощи на базе центра получают более 2000 семей, нуждающихся в социальной поддержке.