В Саратове прошел праздник «По дороге в школу»
Вчера в центре помощи семье и детям «Семья» г.Саратова прошел праздник «По дороге в школу». В нем приняли участие 40 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети из которых в сентябре этого года отправятся в первый класс.
Сотрудники центра провели для детей театрализованное представление, посвященное Дню знаний. Ребята отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и викторинах, исполняли песни и стихи.
В конце мероприятия детям вручили ранцы и наборы школьных принадлежностей.
Мама ребенка-первоклассника Ольга Абросимова благодарна специалистам центра «Семья» за поддержку. «Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут здесь рассчитывать на всестороннюю помощь, не только материальную, но и моральную, - подчеркнула Ольга. – С детьми занимаются педагоги-психологи, логопеды, работают творческие кружки. Родители могут получить консультацию грамотного специалиста по социально-правовым вопросам или в решении различных проблем внутрисемейных отношений».
По информации заместителя директора учреждения Марины Коровиной, ежегодно различные виды социальной помощи на базе центра получают более 2000 семей, нуждающихся в социальной поддержке.