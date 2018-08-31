Вынесен приговор адвокату-мошеннику
В Саратове вынесен приговор адвокату адвокатской палаты Саратовской области Сергею Карстену. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.
"Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года адвокат, находясь на территории города Саратова, действуя из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих местному жителю в размере 2,2 миллиона рублей. Защитник ввел потерпевшего в заблуждение относительно своих возможностей и обещал оказать ему содействие в прекращении уголовного дела, находящегося в производстве сотрудников правоохранительных органов, в рамках которого проверялась деятельность предприятия, руководителем которого тот являлся.
Противоправные действия Карстена выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей", - уточняет пресс-служба ведомства.