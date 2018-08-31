Главный тренер ГК «СГАУ-Саратов» Александр Алексеев: «Будем стараться попасть в зону еврокубков»

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По завершении минувшего сезона от выступления «СГАУ-Саратов» у болельщиков остались двойственные чувства. С одной стороны, команда во второй раз подряд заняла третье место в борьбе за Кубок России. С другой стороны, нельзя назвать успехом седьмое место на чемпионате страны. «Команда остановилась в своем развитии», - такую резкую оценку дал выступлению «аграриев» исполнительный директор клуба Алексей Коротов. По его словам, чтобы изменить ситуацию, в межсезонье была проведена мощная селекционная работа.- Чтобы мы не топтались на одном месте, были произведены изменения в составе, - рассказа Алексей Алексеевич. - Кто-то от нас ушел, с кем-то мы не продлили контракты. На их место пригласили ряд новых игроков. Переговоры с некоторыми из них мы вели давно, однако присоединиться к нашей команде они смогли только в это межсезонье.В ходе встречи присутствующим представили «новобранцев». В их числе вратарь Евгений Лысаков, который в свое время уже защищал ворота саратовского клуба. Еще один гандболист — Михаил Шарков — начинал свою карьеру в Саратове, после этого уехал в Москву, где сначала выступал за «УОР №2», а затем за многократных чемпионов страны «Чеховских медведей». Также ряды «СГАУ-Саратов» пополнили Павел Елистратов, Сергей Болотин, Владислав Размаев, Андрей Трофимец.Обновленная команда уже получила возможность сыграться. Летом она приняла участие в двух предсезонных турнирах — в Кубке памяти С.Л.Малютина в Саратове, где одержала победу, и в мемориале В.Г.Лаврова в Буденновске, заняв там третье место. То, в какой форме команда подошла к стартовым играм, болельщики смогут узнать уже в ближайший понедельник. Что касается целей на сезон, то они достаточно амбициозные.- Нужно стараться сделать шаг вперед, как минимум попадать в зону еврокубков, чтобы в Саратов приезжали лучшие команды Европы, - заявил главный тренер команды Александр Алексеев.Болельщикам и журналистам представили нового капитана - разыгрывающего Олега Кривенко. За «СГАУ-Саратов» он играет с 2015 года. По словам Алексея Коротова, у него есть все качества, чтобы стать лидером команды как на площадке, так и вне ее. Сам Олег поблагодарил руководство и игроков клуба за оказанное доверие, пообещав сделать все, чтобы его оправдать.- Считаю, что у нас в этом году очень неплохая команда, - отметил он. - Все ребята молодые, голодные до побед. Думаю, при правильном подходе у нас все получится. Что зависит от меня, я сделаю.Фото пресс-службы ГК «СГАУ-Саратов»