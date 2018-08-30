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Известная писательница и философ рассказала, почему важно уметь фильтровать информацию

Новости
Известная писательница и философ рассказала, почему важно уметь фильтровать информацию


Как жизнь человека зависит от течения времени у него в мозге? Как ненужная и вредная информация влияет на способность принимать верные решения и способность мыслить разумно? Как правильно делиться и получать знания? На эти и другие вопросы ответила журналистам «Литературной газеты» учёный-астроном, философ и член Союза писателей России Евдокия Дмитриевна Лучезарнова, известная также своим инновационным методом работы со временем.

В ходе интервью писательница рассказала насколько важно уметь тщательно выбирать нужную и полезную для мозга информацию среди бесполезной, а порой даже вредной и отравляющей. Как отмечает Евдокия Дмитриевна, мозг, который не способен сделать это, со временем будет отравлен и не сможет передавать знания и управлять своей жизнью.

Именно в востребованности информации видит философ ее ценность, подчеркивая, что основу развития человека составляет систематизированная передача имеющихся знаний и получение новых. «…чтобы мозг чувствовал себя комфортно и постоянно развивался, каждому из нас необходимо рядом иметь тех, кто знает меньше нас – для того, чтобы мозг мог вовремя опустошаться (без этого невозможен приём новых знаний), и тех, кто знает больше нас – чтобы у мозга была возможность заполниться новым знанием», - говорит она.

При этом, Лучезарнова подчеркивает, что информацию лучше черпать из первоисточника: «Необходимо учиться брать информацию чистую, из первоисточника, а не ту разжиженную, которая прошла преломление через очень многих людей».

Свои взгляды писательница изложила в ритме «Хранитель знания», которым поделилась в завершении интервью.