Известная писательница и философ рассказала, почему важно уметь фильтровать информацию

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В ходе интервью писательница рассказала насколько важно уметь тщательно выбирать нужную и полезную для мозга информацию среди бесполезной, а порой даже вредной и отравляющей. Как отмечает Евдокия Дмитриевна, мозг, который не способен сделать это, со временем будет отравлен и не сможет передавать знания и управлять своей жизнью.Именно в востребованности информации видит философ ее ценность, подчеркивая, что основу развития человека составляет систематизированная передача имеющихся знаний и получение новых. «…чтобы мозг чувствовал себя комфортно и постоянно развивался, каждому из нас необходимо рядом иметь тех, кто знает меньше нас – для того, чтобы мозг мог вовремя опустошаться (без этого невозможен приём новых знаний), и тех, кто знает больше нас – чтобы у мозга была возможность заполниться новым знанием», - говорит она.При этом, Лучезарнова подчеркивает, что информацию лучше черпать из первоисточника: «Необходимо учиться брать информацию чистую, из первоисточника, а не ту разжиженную, которая прошла преломление через очень многих людей».Свои взгляды писательница изложила в ритме «Хранитель знания», которым поделилась в завершении интервью.