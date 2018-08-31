Готовятся к выпуску туристические карты Саратова и Энгельса
В Саратовской области реализуется проект по изготовлению туристических карт Саратова и Энгельса на русском и английском языках. Это совместный проект комитета по туризму и картографической компании «2GIS», который реализуется с июня 2018 года.
Осенью этого года карты будут размещены в широком формате в основных транспортных узлах и в местах массового пребывания людей.
Также изготовлены 4 тысячи «карманных карт» для распространения через гостиницы и на мероприятиях туристской направленности.
На картах будут обозначены основные туристические объекты, в том числе музеи, памятники, парки и скверы, а также туристские маршруты.