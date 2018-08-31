31 августа 2018 20:46 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 31 августа
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
16:52 | 31 августа
В Саратове откроется выставка, посвященная Чехову
15:40 | 31 августа
В Саратовской области сядут за парты почти 26 тысяч первоклассников
14:49 | 31 августа
Будет изменена схема движения на Привокзальной площади
14:00 | 31 августа
Туроператор «Лузитана Сол»: Тур «Новогодние жемчужины Португалии!»
13:05 | 31 августа
Татьяна Гаранина предложила меры по решению проблемы нехватки кадров в сфере культуры на селе
12:11 | 31 августа
В Саратове прошел праздник «По дороге в школу»
10:48 | 31 августа
Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова
09:52 | 31 августа
Вынесен приговор адвокату-мошеннику
09:00 | 31 августа
Готовятся к выпуску туристические карты Саратова и Энгельса
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Готовятся к выпуску туристические карты Саратова и Энгельса

Новости


В Саратовской области реализуется проект по изготовлению туристических карт Саратова и Энгельса на русском и английском языках. Это совместный проект комитета по туризму и картографической компании «2GIS», который реализуется с июня 2018 года.

Осенью этого года карты будут размещены в широком формате в основных транспортных узлах и в местах массового пребывания людей.

Также изготовлены 4 тысячи «карманных карт» для распространения через гостиницы и на мероприятиях туристской направленности.

На картах будут обозначены основные туристические объекты, в том числе музеи, памятники, парки и скверы, а также туристские маршруты.