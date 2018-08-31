Внесены изменения в схему движения транспорта во время проведения праздника первокурсников «Поехали»
В период проведения областного праздника студентов 1 курса образовательных организаций высшего образования области «Поехали» будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств с 10.00 до 24.00 01 сентября 2018 года по:
- ул. им.Радищева на участке дороги от ул.Сакко и Ванцетти до ул. им. Московская;
- ул. Октябрьская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. им.Григорьева;
- ул. им.Мичурина на участке дороги от ул.Некрасова до ул. им.Григорьева;
- ул. Комсомольская на участке дороги от ул.Чернышевского до ул.им.Григорьева;
- ул. Князевский взвоз на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. им.Мичурина;
- ул. им.Некрасова на участке дороги от ул. им.Котовского до ул. им.Григорьева;
- ул. Соборная от ул. им.Котовского до ул.им.Григорьева;
- ул. Волжская от ул.Октябрьская до ул. им. Радищева;
- ул. им.Горького на участке от ул.Яблочкова до ул. Челюскинцев;
- ул. им. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. им.Горького;
- ул. Московская на участке от ул. им.Горького до ул. им.Радищева;
- ул. Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. им. Радищева;
- пр-т Кирова на участке от ул.им.Горького до ул.им.Радищева.
Также будет введено временное ограничение движения транспортных средств с 15.00 до 24.00 01 сентября 2018 года на участке дороги:
- ул. им.Радищева на участке дороги от ул.Сакко и Ванцетти до ул. им. Московская;
- ул.Октябрьская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. им.Григорьева;
- ул. им.Мичурина на участке дороги от ул.Некрасова до ул. им.Григорьева;
- ул.Комсомольская на участке дороги от ул.Чернышевского до ул.им.Григорьева;
- ул.Князевский взвоз на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. им.Мичурина;
- ул.им.Некрасова на участке дороги от ул. им.Котовского до ул. им.Григорьева;
- ул.Соборная от ул. им.Котовского до ул.им.Григорьева;
- ул.Волжская от ул.Октябрьская до ул. им. Радищева;
- ул.им.Горького на участке от ул.Яблочкова до ул. Челюскинцев;
- ул.им. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. им.Горького;
- ул.Московская на участке от ул. им.Горького до ул. им.Радищева;
- ул.Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. им. Радищева;
-пр-т Кирова на участке от ул.им.Горького до ул.им.Радищева.
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
В связи с этим вводится временное изменение в маршруты и графики движения городского пассажирского транспорта, за исключением транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб.
В период времени с 10.00 до 24.00 01 сентября 2018 года вводится временное ограничение остановки, стоянки транспортных средств:
1. по ул. Радищева на участке дороги от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Московской.
При полном закрытии движения автобусам маршрутов: № 8А; № 52 и № 97 необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Радищева - ул. Кутякова - ул. Вольская - ул. Сакко и Ванцетти - ул. Радищева и далее по схеме движения.
2. по ул. Некрасова на участке дороги от пр-да Котовского до ул. Григорьева:
При полном закрытии движения автобусам маршрутов:
- № 52 (в направлении проспекта Кирова (парка «Липки»)) необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Радищева – ул. Челюскинцев – ул. Некрасова – ул. Первомайская – ул. Соборная – ул. Челюскинцев и далее по схеме движения.
- № 54 и № 93 (в направлении проспекта Кирова (парка «Липки»)) необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Советская – ул. Провиантская – ул. Чернышевского и далее по схеме движения в обоих направлениях.
3. по ул. Горького на участке дороги от ул. Большой Казачьей до ул. Кутякова:
При полном закрытии движения автобусам маршрутов:
- № 9 (в направлении ул. Московской) - укоротить до ул. Яблочкова.
- № 110 (в направлении ул. Киселева) необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Горького - ул. Сакко и Ванцетти - ул. Чапаева и далее по схеме движения.
4. по ул. Московская на участке дороги от ул. Горького до ул. Радищева.
При полном закрытии движения автобусам маршрутов: № 2Д; № 3; № 11 и № 33 необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. Горького (обратно по ул. Вольской) – ул. Кутякова – ул. Челюскинцев ул. Некрасова – ул. Московская и далее по схеме движения в обоих направлениях.
- № 97 (в направлении «Славянской площади») необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. Горького – ул. Кутякова – ул. Радищева и далее по схеме движения.
В период времени с 15.00 до 24.00 01 сентября 2018 года вводится временное ограничение движения транспортных средств:
5. по ул. Радищева на участке дороги от ул. Рабочей до ул. Кутякова.
При полном закрытии движения автобусам маршрутов: № 2Д, № 8А, № 52, № 54 и № 97 необходимо осуществлять объезд по схеме, указанной в п. 1.
6. по ул. Некрасова на участке дороги от пр-да Котовского до ул. Григорьева:
При полном закрытии движения автобусам маршрутов:
- № 52, № 54 и № 93 необходимо осуществлять объезд по схеме, указанной в п. 2.
7. по ул. Горького на участке дороги от ул. Большой Казачьей до ул. Кутякова:
При полном закрытии движения автобусам маршрутов:
- № 9 и № 110 необходимо осуществлять объезд по схеме, указанной в п. 3.
8. по ул. Московская на участке дороги от ул. Горького до ул. Радищева.
При полном закрытии движения автобусам маршрутов: № 2Д; № 3, № 11, № 33 и № 97 необходимо осуществлять объезд по схеме, указанной в п. 4.