Внесены изменения в схему движения транспорта во время проведения праздника первокурсников «Поехали»

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- ул. им.Радищева на участке дороги от ул.Сакко и Ванцетти до ул. им. Московская;- ул. Октябрьская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. им.Григорьева;- ул. им.Мичурина на участке дороги от ул.Некрасова до ул. им.Григорьева;- ул. Комсомольская на участке дороги от ул.Чернышевского до ул.им.Григорьева;- ул. Князевский взвоз на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. им.Мичурина;- ул. им.Некрасова на участке дороги от ул. им.Котовского до ул. им.Григорьева;- ул. Соборная от ул. им.Котовского до ул.им.Григорьева;- ул. Волжская от ул.Октябрьская до ул. им. Радищева;- ул. им.Горького на участке от ул.Яблочкова до ул. Челюскинцев;- ул. им. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. им.Горького;- ул. Московская на участке от ул. им.Горького до ул. им.Радищева;- ул. Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. им. Радищева;- пр-т Кирова на участке от ул.им.Горького до ул.им.Радищева.Также будет введено временное ограничение движения транспортных средств с 15.00 до 24.00 01 сентября 2018 года на участке дороги:- ул. им.Радищева на участке дороги от ул.Сакко и Ванцетти до ул. им. Московская;- ул.Октябрьская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. им.Григорьева;- ул. им.Мичурина на участке дороги от ул.Некрасова до ул. им.Григорьева;- ул.Комсомольская на участке дороги от ул.Чернышевского до ул.им.Григорьева;- ул.Князевский взвоз на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. им.Мичурина;- ул.им.Некрасова на участке дороги от ул. им.Котовского до ул. им.Григорьева;- ул.Соборная от ул. им.Котовского до ул.им.Григорьева;- ул.Волжская от ул.Октябрьская до ул. им. Радищева;- ул.им.Горького на участке от ул.Яблочкова до ул. Челюскинцев;- ул.им. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. им.Горького;- ул.Московская на участке от ул. им.Горького до ул. им.Радищева;- ул.Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. им. Радищева;-пр-т Кирова на участке от ул.им.Горького до ул.им.Радищева.Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.В связи с этим вводится временное изменение в маршруты и графики движения городского пассажирского транспорта, за исключением транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб.В период времени с 10.00 до 24.00 01 сентября 2018 года вводится временное ограничение остановки, стоянки транспортных средств:1. по ул. Радищева на участке дороги от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Московской.При полном закрытии движения автобусам маршрутов: № 8А; № 52 и № 97 необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Радищева - ул. Кутякова - ул. Вольская - ул. Сакко и Ванцетти - ул. Радищева и далее по схеме движения.2. по ул. Некрасова на участке дороги от пр-да Котовского до ул. Григорьева:При полном закрытии движения автобусам маршрутов:- № 52 (в направлении проспекта Кирова (парка «Липки»)) необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Радищева – ул. Челюскинцев – ул. Некрасова – ул. Первомайская – ул. Соборная – ул. Челюскинцев и далее по схеме движения.- № 54 и № 93 (в направлении проспекта Кирова (парка «Липки»)) необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Советская – ул. Провиантская – ул. Чернышевского и далее по схеме движения в обоих направлениях.3. по ул. Горького на участке дороги от ул. Большой Казачьей до ул. Кутякова:При полном закрытии движения автобусам маршрутов:- № 9 (в направлении ул. Московской) - укоротить до ул. Яблочкова.- № 110 (в направлении ул. Киселева) необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Горького - ул. Сакко и Ванцетти - ул. Чапаева и далее по схеме движения.4. по ул. Московская на участке дороги от ул. Горького до ул. Радищева.При полном закрытии движения автобусам маршрутов: № 2Д; № 3; № 11 и № 33 необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. Горького (обратно по ул. Вольской) – ул. Кутякова – ул. Челюскинцев ул. Некрасова – ул. Московская и далее по схеме движения в обоих направлениях.- № 97 (в направлении «Славянской площади») необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. Горького – ул. Кутякова – ул. Радищева и далее по схеме движения.В период времени с 15.00 до 24.00 01 сентября 2018 года вводится временное ограничение движения транспортных средств:5. по ул. Радищева на участке дороги от ул. Рабочей до ул. Кутякова.При полном закрытии движения автобусам маршрутов: № 2Д, № 8А, № 52, № 54 и № 97 необходимо осуществлять объезд по схеме, указанной в п. 1.6. по ул. Некрасова на участке дороги от пр-да Котовского до ул. Григорьева:При полном закрытии движения автобусам маршрутов:- № 52, № 54 и № 93 необходимо осуществлять объезд по схеме, указанной в п. 2.7. по ул. Горького на участке дороги от ул. Большой Казачьей до ул. Кутякова:При полном закрытии движения автобусам маршрутов:- № 9 и № 110 необходимо осуществлять объезд по схеме, указанной в п. 3.8. по ул. Московская на участке дороги от ул. Горького до ул. Радищева.При полном закрытии движения автобусам маршрутов: № 2Д; № 3, № 11, № 33 и № 97 необходимо осуществлять объезд по схеме, указанной в п. 4.