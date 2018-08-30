В День знаний в Липках состоится поэтический вечер к 115-летию Николая Заболоцкого
1 сентября в 16.00 в читальном зале сада «Липки» состоится поэтический вечер «Мир глазами поэта-художника».
Гостей мероприятия познакомят с интересными фактами биографии и творчеством выдающегося русского поэта, переводчика Николая Алексеевича Заболоцкого - человека трагической судьбы, прошедшего нелегкий путь художественных исканий.
В программе прозвучат произведения поэта, романсы и песни на его стихотворения. Присутствующие смогут не только послушать, но и прочитать у «открытого микрофона» свои любимые поэтические строки Николая Заболоцкого.
Приглашаются все желающие! Вход свободный!