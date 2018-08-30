30 августа 2018 19:27 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 августа
Внесены изменения в схему движения транспорта во время проведения праздника первокурсников «Поехали»
17:09 | 30 августа
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
16:37 | 30 августа
Известная писательница и философ рассказала, почему важно уметь фильтровать информацию
15:49 | 30 августа
В День знаний в Липках состоится поэтический вечер к 115-летию Николая Заболоцкого
15:03 | 30 августа
Министерство образования обнародовало расписание школьных каникул на 2018-2019 учебный год
13:58 | 30 августа
10 проектов Саратовской области претендуют на Всероссийскую профессиональную премию «События России»
13:00 | 30 августа
77 процентов школьников Саратовской области отдохнули в летние каникулы в оздоровительных лагерях
12:03 | 30 августа
Саратовцы приглашаются на областную выставку прикладного творчества «МастерОК»
11:09 | 30 августа
Саратовца подозревают в причинении смерти приятелю
10:18 | 30 августа
Ремонтные работы на трассе «Саратов - Дубки - Новая Липовка» планируют завершить до 10 сентября
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В День знаний в Липках состоится поэтический вечер к 115-летию Николая Заболоцкого

Новости
В День знаний в Липках состоится поэтический вечер к 115-летию Николая Заболоцкого

1 сентября в 16.00 в читальном зале сада «Липки» состоится поэтический вечер «Мир глазами поэта-художника».

Гостей мероприятия познакомят с интересными фактами биографии и творчеством выдающегося русского поэта, переводчика Николая Алексеевича Заболоцкого - человека трагической судьбы, прошедшего нелегкий путь художественных исканий.

В программе прозвучат произведения поэта, романсы и песни на его стихотворения. Присутствующие смогут не только послушать, но и прочитать у «открытого микрофона» свои любимые поэтические строки Николая Заболоцкого.

Приглашаются все желающие! Вход свободный!