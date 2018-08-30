Министерство образования обнародовало расписание школьных каникул на 2018-2019 учебный год

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Учебный год составляет 34 недели без учета времени на итоговую аттестацию, общая продолжительность каникул в календарном году составляет 18 недель.В соответствии с примерными образовательными программами, одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, продолжительность каникул (за исключением летних) составляет 30 дней.Министерство образования области рекомендует определить для каникул на 2018/2019 учебный год следующие сроки:· осенние - с 29 октября по 5 ноября 2018 года;· зимние - с 28 декабря 2018 года по 9 января 2019 года;· весенние - с 25 марта по 2 апреля 2019 года.Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: с 18 по 24 февраля 2019 года.При триместровом графике обучения школьников (учебный год делится на 3 периода (триместра):· осенние каникулы с 28 октября по 10 ноября 2018 года;· весенние каникулы с 18 марта по 2 апреля 2019 года.При выборе образовательной организацией модульной системы обучения рекомендуется следующий режим учебного и каникулярного времени: 6 недель – учебное время, 1 неделя – каникулярное время.В целях профилактики и предупреждения детского травматизма рекомендуется предусмотреть в годовом календарном учебном графике и обеспечить занятость обучающихся в каникулярное время досуговой деятельностью, используя возможности школ, учреждений дополнительного образования, оздоровительных лагерей и т.п. Во взаимодействии с заинтересованными ведомствами, средствами массовой информации организовать разъяснительную работу среди учащихся и их родителей по безопасному поведению на дорогах, водоемах и в быту.