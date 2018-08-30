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10 проектов Саратовской области претендуют на Всероссийскую профессиональную премию «События России»

Новости
10 проектов Саратовской области претендуют на Всероссийскую профессиональную премию «События России»

Экспертный совет сформировал шорт-лист конкурса Всероссийской профессиональной премии «События России».

В список финалистов вошли 10 проектов Саратовской области: фестиваль «Большой Караман», р.п. Степное (номинация «Концертные и музыкальные фестивали»), фестиваль «Театральное Прихоперье», Балашов (номинация «Спектакли, театральные сезоны или театральные приемьеры), Балаковский фестиваль клубники (номинация «Гастрономические события»), Вольский фестиваль ухи на Волге (номинация «Гастрономические события»), фестиваль «Хлебная пристань», Маркс (номинация «Гастрономические события»), фестиваль тюльпанов, Новоузенский район, фестиваль «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», Хвалынск (номинация «Народные гуляния и праздники»), медовый праздник «Балы-тау», Балтайский район (номинация «Народные гуляния и праздники»), «Туриада», Хвалынск (номинация «MICE. События деловой направленности в сфере туризма и гостеприимства), г. Аткарск (номинация «Площадка для проведения событий. Муниципальные образования»).

Очная презентация проектов-финалистов состоится в Москве 10 сентября. Церемония награждения победителей пройдет 12 сентября в рамках международной выставки «Отдых».

Для справки:
Премия «События России» учреждена Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ) как первая профессиональная отраслевая награда в сфере событийного туризма, присуждаемая по итогам открытого конкурса идей, проектов и проведенных событий. Премия является одним из инструментов мониторинга и оценки Национальной программы развития событийного туризма Международного проекта «Гостеприимная Россия.
Ее цель - выявление лучших российских туристических практик на профессиональном уровне, содействие их продвижению и развитию, формирование коммуникационной и общественно-профессиональной среды вокруг организаторов данных проектов и территорий их реализации.