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На сцене Академдрамы имени И.А.Слонова пройдут Большие гастроли Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова

Новости / Культура
На сцене Академдрамы имени И.А.Слонова пройдут Большие гастроли Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова

9 и 10 октября на сцене Академдрамы имени И.А.Слонова пройдут гастроли старейшего русского театра за пределами России, первого профессионального театрального коллектива на Кавказе - Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова.

Два вечера саратовцы получат возможность посмотреть спектакль "Холстомер. История лошади". "Трагическую исповедь по мотивам повести Льва Николаевича Толстого" поставил художественный руководитель Тбилисского театра драмы, лауреат Государственной премии Грузии Автандил Варсимашвили.

НАША СПРАВКА:

О ТЕАТРЕ

Театр основан в Тбилиси 20 сентября 1845 года царским наместником, графом М. С. Воронцовым. На рубеже XIX-XX вв. на сцене театра играли Мария Савина, Полина Стрепетова, Александра Яблочкина, Вера Комиссаржевская, Александр Сумбаташвили-Южин, ставили спектакли Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров и Котэ Марджанишвили. Заметный след в истории Грибоедовского театра оставили Георгий Товстоногов, Александр Товстоногов, Роберт Стуруа, Павел Луспекаев, Леонид Варпаховский, Петр Фоменко, Арчил Гомиашвили, Михаил Туманишвили, Гига Лордкипанидзе, Верико Анджапаридзе, Гоги Кавтарадзе и многие другие выдающиеся мастера.

Художественное руководство театром осуществляет Автандил Варсимашвили, лауреат Государственной премии Грузии, премии им. К. Марджанишвили, кавалер Ордена Дружбы (Россия), Ордена Чести (Грузия). Репертуарная политика театра направлена на популяризацию классической русской драматургии – в театре объявлены «Сезоны русской классики».

В 2013 году театр им. Грибоедова получил премию «Звезда Театрала» в номинации «Лучший русский театр за рубежом».

В 2015 году театру им. А.С. Грибоедова исполнилось 170 лет. Празднование 170-летия стало событием международного масштаба – Грибоедовский поздравили деятели культуры из 45 стран, а в рамках юбилея (впервые в театральной истории) прошли Конгресс русских театров зарубежья и Конференция «Русский театр за рубежом. Проблемы и перспективы».

7 апреля 2017 года директор театра Николай Свентицкий был избран Председателем правления впервые созданной Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.

Грибоедовский сегодня – это театральный бренд, коллектив с серьезной репутацией и громким именем. Пригласить его на гастроли считают за честь лучшие фестивали и театры мира.

Достаточно сказать, что сегодня театр им. Грибоедова является самым посещаемым театром Грузии и лидером по количеству гастролей.


О «ХОЛСТОМЕРЕ…»

Спектакль «Холстомер. История лошади» завоевал славу одного из лучших в современном театральном мире. Он стал, без преувеличения, легендарным, и его слава давно уже бежит впереди него. Спектакль был представлен на Международном театральном фестивале «Встречи в России», Международном театральном фестивале русских театров в г. Махачкале (Дагестан, Россия), Х Международном фестивале «Соотечественники» в г. Саранске (Мордовия), стал обладателем Гран-при XI Международного театрального форума «Золотой Витязь». Ему аплодировали зрители Москвы, Санкт-Петербурга, Стамбула, Еревана, Баку, Астаны, Минска, Бреста и многих других городов. В 2015 году в рамках Федеральной программы «Большие гастроли. Зарубежная программа» спектакль триумфально выступил в городах Сибири – Омске, Томске, Кемерово, Барнауле, Новосибирске, в 2016-м – в Ярославле, Калуге, Курске, Туле и Воронеже, в 2017-м – в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске и Магнитогорске.