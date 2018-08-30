Саратовцы приглашаются на областную выставку прикладного творчества «МастерОК»
28 августа на базе регионального центра поддержки одаренных детей Саратовского областного учебно-методического центра состоялось торжественное открытие областной выставки прикладного творчества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «МастерОК».
Выставка открыта до 31 августа на базе центра поддержки одаренных детей города Саратова.
Выставку посетили представители министерства образования области, директора и педагоги общеобразовательных учреждений области. Гости смогли ознакомиться с работами и принять участие в мастер-классах, где создали украшения ручной работы, картины из лент и цветы из фоамирана.
На самой выставке представлено более 70 работ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 11 общеобразовательных организаций области. Ребята представили работы по следующим направлениям декоративно-прикладного творчества: вышивание, вязание, художественная роспись, художественная резьба, оригами, бумагопластика, тестопластика, изготовление игрушек и дизайн.
По итогам выставки пять лучших работ будут направлены для участия в финале окружной выставки прикладного творчества воспитанников детских домов в г. Саранске 21-22 сентября.