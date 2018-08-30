Саратовца подозревают в причинении смерти приятелю

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По данным следствия, вечером 21 августа, находясь по месту своего жительства в одном из частных домов по улице 3-я Нефтегорская города Саратова, между хозяином домовладения и его 36-летним приятелем во время распития спиртного произошла ссора. Причиной конфликта стала попытка гостя похитить из жилища DVD-плеер. После этого 41-летний мужчина нанес знакомому множественные удары руками и не менее одного удара ногой по телу, а затем выгнал потерпевшего из жилища. В связи с резким ухудшением состояния здоровья 23 августа 2018 года 36-летний мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных телесных повреждений скончался. Причиной его смерти стала тупая травма живота, перитонит.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем назначены судебно-медицинская и биологическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.