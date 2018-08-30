Саратовца подозревают в причинении смерти приятелю
Следственный отдел по Ленинскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области в отношении 41-летнего местного жителя возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
По данным следствия, вечером 21 августа, находясь по месту своего жительства в одном из частных домов по улице 3-я Нефтегорская города Саратова, между хозяином домовладения и его 36-летним приятелем во время распития спиртного произошла ссора. Причиной конфликта стала попытка гостя похитить из жилища DVD-плеер. После этого 41-летний мужчина нанес знакомому множественные удары руками и не менее одного удара ногой по телу, а затем выгнал потерпевшего из жилища. В связи с резким ухудшением состояния здоровья 23 августа 2018 года 36-летний мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных телесных повреждений скончался. Причиной его смерти стала тупая травма живота, перитонит.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем назначены судебно-медицинская и биологическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.