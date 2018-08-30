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Ремонтные работы на трассе «Саратов - Дубки - Новая Липовка» планируют завершить до 10 сентября
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Ремонтные работы на трассе «Саратов - Дубки - Новая Липовка» планируют завершить до 10 сентября

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Автотрасса протяженностью 6,5 км вошла в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

В настоящее время на дороге регионального значения выполняется капитальный ремонт. Полностью проведены работы по срезке старого покрытия, приведено в надлежащее состояние земельного полотна, кроме того сделали более ровным ландшафт, за счет чего увеличился обзор и улучшилась видимость.

Капитальный ремонт подрядчиком выполнен методом холодной регенерации.

По словам заместителя начальника дирекции транспорта и дорожного хозяйства Сергея Плешакова, по этой дороге проходит маршрут школьного автобуса из Липовки в Дубки, а также дачники добираются до своих участков. А состояние дороги было очень плохим, поэтому трассу включили в проект «Безопасные и качественные дороги».

В этом году ремонт трассы ведется от Дубков до Новой Липовки. В следующем году ремонтные работы запланированы от Липовки до Шевыревки, практически до строящейся дороги, которая ведет в новый аэропорт. И именно эта дорога станет в будущем для авиа-пассажиров кратчайшим маршрутом от г. Саратова до аэропорта «Гагарин».

Дорожникам еще предстоит установка 347 сигнальных столбиков, устройство 19,3 км горизонтальной разметки, укрепление обочины щебнем.

Срок окончания работ по контракту – 25 сентября, однако представитель подрядной организации заверил, что все работы будут выполнены не позднее 10 сентября.

По итогам реализации всех запланированных мероприятий проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году доля дорог Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, достигнет 64,1%.