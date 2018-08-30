Саратовский ученый запатентовал разработку, вошедшую в список 100 лучших изобретений России

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«Речь идет о довольно традиционном виде технических устройств – водогрейных котлах. Котельные установки представляют собой массивные сооружения, которые не только занимают много места, но и серьезно портят внешний вид города. Полученное мною техническое решение позволяет создать более компактную установку. Суть инновации заключается в особой организации теплообменных процессов и их последовательности в котельном агрегате. В результате резко снижаются его металлоемкость, занимаемая площадь помещения», - рассказал разработчик и пояснил, что предлагаемое устройство более чем в 10 раз меньше аналогов.Важнейшей особенностью разработки является то, что такие котлы могут работать в засушливой местности практически без подпитки свежей водой, пояснил ученый. Кроме того, предлагаемая конструкция обеспечивает уникальную надежность и безопасность работы из-за отсутствия в топке котла напорных поверхностей нагрева.По словам ученого, уже создан и испытан экспериментальный образец. Неполадок в ходе тестирования не выявлено. Диапазон единичной мощности котла в зависимости от нужд варьируется от 1 МВт до 20 МВт, то есть агрегат способен отапливать от одного многоквартирного жилого дома до целого микрорайона. Себестоимость одного котла благодаря меньшим габаритам примерно в восемь раз меньше аналогов.Александр Баженов отметил, что сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами. Сумма требуемых инвестиций для создания серийного производства по предварительным подсчетам составляет от 200 миллионов рублей (при организации линии для российского рынка) до 1,5 миллиардов рублей (для зарубежных покупателей).