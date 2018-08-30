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77 процентов школьников Саратовской области отдохнули в летние каникулы в оздоровительных лагерях

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В пресс-центре областного правительства состоялся брифинг и.о министра социального развития области Ирины Бузиловой.

В присутствии журналистов Ирина Борисовна подвела предварительные итоги летней оздоровительной кампании-2018. Она подчеркнула, что в целом все поставленные задачи по охвату детей отдыхом и оздоровлением выполнены. Летняя кампания-2018 прошла без серьезных потрясений.

В течение летнего сезона была организована работа 925 оздоровительных учреждений (55 загородных лагеря, 3 палаточных, 3 лагеря труда и отдыха, 864 лагеря с дневным пребыванием).

Ирина Бузилова подчеркнула, что в этом году возросло количество лагерей, работающих в четыре смены, увеличилось количество лагерей, организующих профильные смены (с 17 до 23) и оздоровительных учреждений, организующих инклюзивные смены, направленные на социализацию детей, имеющих ограничения по здоровью. Так, в летний сезон 2018 года инклюзивные интегрированные смены прошли в социально-оздоровительном центре «Лазурный», реабилитационном центре Марксовского р-на, лагерях им. Дубинина, «Синяя птица», санаториях «Пады», «Чапаевский», «Непоседа».

Охват всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в 2018 году составил 177 тысяч детей школьного возраста, что составляет 77% от всего числа школьников. Выполнена задача по 100% оздоровлению детей, из семей, находящихся в социально опасном положении.

Ярким событием этого летнего сезона стал творческий фестиваль «Наследие», в котором приняли участие более 7 тысяч ребят из 14 лагерей области. Мероприятия проходили на базе социально-оздоровительного центра «Лазурный». Не остался без внимания для ребят, отдыхающих в оздоровительных лагерях, проходивший в России чемпионат мира по футболу. Итогом спортивных соревнований станет турнир по Дворовому футболу на Кубок Губернатора области, Спартианский фестиваль и Спартианские игры с общим охватом свыше 21 тысячи детей по 11 видам спорта.

В результате слаженной и оперативной работы всех заинтересованных служб и ведомств, удалось обеспечить эффект оздоровления детей на уровне прошлого года (92,3%), не допустить чрезвычайных ситуаций и организованно завершить летний сезон, подчеркнула Ирина Бузилова.