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В Саратове отметили День спецназа

Новости
В Саратове отметили День спецназа

Памятный митинг, посвященный Дню образования подразделений специального назначения внутренних войск МВД РФ, прошел сегодня у памятника «Павшим бойцам спецназа» на Князевском взвозе.

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в мероприятии приняли участие ветераны и участники боевых действий, действующие военнослужащие, родственники погибших, представители правительства области, Федеральной службы войск национальной гвардии, СОБРа, ОМОНа, Саратовской Епархии, депутаты и другие почетные гости.

- Служба в спецназе - это не просто работа, это призвание, это постоянная готовность обезвредить врага и оказать помощь людям, это ежедневная готовность к подвигу, - отметил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов.

Также к собравшимся обратились Герой России, депутат городской думы Александр Янклович, председатель правления Саратовского областного отделения ВООВ «Боевое братство» Сергей Авезниязов, командир СОБРа, полковник полиции Дмитрий Зотиков.

Под звуки метронома был зачитан список погибших военнослужащих 20-го отряда спецназа и подразделений Управления Росгвардии по Саратовской области. Память павших почтили минутой молчания. К памятнику были возложены венки и цветы.