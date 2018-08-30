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Саратовцев и гостей города ждет знакомство с "древним Укеком"

Новости
Саратовцев и гостей города ждет знакомство с "древним Укеком"


Фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города» пройдет 8 сентября с 10.00 до 17.00 на южной окраине поселка Увек уже в седьмой раз.

По информации организаторов, гостей будут ждать на трех площадках. На сценической впервые в течение всего дня будет проходить концерт этно-фолк групп. Здесь же состоятся конные состязания средневековых всадников. Свое умение мастера декоративно-прикладного искусства продемонстрируют на площадке рукоделия, будут работать зоны развлечений и питания. В специальном шатре Саратовский областной музей краеведения представит выставку уникальных находок с территории Увекского городища и новую передвижную выставку о средневековом Укеке. Для детей в шатре будет установлена археологическая песочница.

На исторической площадке гости фестиваля смогут увидеть мастерство ремесленников и музыкантов, наведаться в торговые ряды и посмотреть выступление средневекового кукольного театра. Посетители смогут погрузиться в жизнь средневекового города, наблюдая и принимая участие в исторических сценах: угоститься водой из кувшинов водоносов, поторговаться на рынке, встретиться со знатными дамами Укека, эмиром, стражей, поучаствовать в ловле вора. Будет работать лучный тир, борцовский ковер и фотозона; гостям предложат и другие развлечения. Планируется провести характерные для степняков военные игры и поединки воинов на приз зрительских симпатий.

На археологической площадке гости смогут спуститься в раскоп 2018 года, где Саратовский областной музей краеведения и Саратовский государственный университет проводили совместную работу при поддержке министерства культуры Саратовской области и ОАО «Российские железные дороги». Здесь же будет представлена выставка находок с раскопок последних сезонов. Рядом с раскопом будут установлены специальные сита для археологической просевки грунта. Счастливчики получат на память эксклюзивные сувениры — фрагменты средневековой посуды из раскопок города Укека.

Добраться до места проведения фестиваля можно на личном автотранспорте (имеется бесплатная парковка). Специальные автобусы будут отправляться от музея краеведения и от администрации Заводского района Саратова. Кроме того, к площадкам фестиваля можно доехать на рейсовых автобусах № 22 и 36.

Специально в день фестиваля будут пущены четыре дополнительные электрички. Гостей праздника доставят из Саратова до платформы «Правобережный» за 40 минут. От платформы «Правобережный» до фестивальной площадки и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» вошел в топ-200 Национального календаря событий 2018 года России. На состоявшейся в августе этого года Всероссийской ярмарке событийного туризма проект занял второе место в номинации «Исторические реконструкции».

Фото http://www.comk.ru