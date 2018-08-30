Председатель жилищного кооператива погиб при очистке колодца
По факту гибели 33-летнего жителя одного из сел Федоровского района проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 28 августа около 10 часов председатель жилищно-коммунального потребительского кооператива совместно с жителями села производил очистные работы на дне резервного водяного колодца, применяя при этом бензиновый насос для откачки воды. При спуске в колодец мужчина упал в воду. Его тело без признаков жизни из колодца извлечено односельчанами. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти стала асфиксия от закрытия дыхательных отверстий водой.
- В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба следственного управления.